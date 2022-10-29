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Gaziantep'te firari 2 hükümlü yakalandı

 Gaziantep'te "kasten öldürme" ve "hırsızlık" suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 2 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında "kasten öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Y. ile "hırsızlık" suçundan 13 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan H.K'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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