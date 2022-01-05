Gaziantep'te FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "2 şirket hakkında düzenlenen MASAK incelemeleri çerçevesinde faaliyetleri tespit edilen toplam 6 şüpheli yapılan eşzamanlı operasyon ile yakalanmıştır. Şüphelilerin iş yeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda, yasaklı yayın ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiş, yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmıştır." denildi.