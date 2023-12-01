Gaziantep'te 8 Tevrat ele geçirildi

Gaziantep'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda bir iş yeri içerisinde 8 Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir iş yerinde tarihi eser niteliği taşıyan Tevrat olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 8 Tevrat ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemlerinin ardından ismi açıklanmayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.