Gaziantep Milletvekiline Karkamış nerde diye sordular

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, PKK/YPG'nin Karkamış'a roketli saldırısı sonrası yaşamını yitiren 5 yaşındaki Hasan Karataş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında bir grup tarafından sözlü olarak taciz edilen Ümit Özdağ ile grup arasında tartışma yaşandı. Özdağ'ın taziye dileklerini ilettiği sırada ellerindeki telefonlarla video çekerek provokasyon başlatan gruptan bir kişi iki dönem Gaziantep milletvekilliği yapan Prof. Dr. Ümit Özdağ'a “Karkamış nerede biliyor musun?” diye sordu. Buna karşılık Ümit Özdağ, Gaziantepli olduğunu, 2 dönem Gaziantep milletvekilliği yaptığnı söyledi.

Gaziantep'in ilçelerini defalarca gezdiğini anlatan Özdağ Karkamış’a da geldiğini ifade etti. Bunun üzerine grubun içinden bir başka kişi, “biz niye görmedik seni buralarda hiç” diye cevap verdi.

Kısa süreli tartışmanın ardından konuşan Ümit Özdağ isim vermeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu eleştirodi. Özdağ, “2-3 tane provokatörle, rezil Suriye politikanızı burada insanların ölmesini örtemezsiniz. Bu insanlar sizin bu pis politikanız yüzünden öldü. Şam’da Cuma namazı kılacağız diye öldürdünüz. Buraya yolladığınız provokatörlerin burada yaptıklarının hiçbir geçerliliği yok. Süleyman’ın provokatörlerinin canı cehenneme diyorum ben” dedi.

