Gaziantep Karkamış'a roket saldırısı: 2 ölü

Saldırılar nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı. İlçeye dün akşam saatlerinde de roket saldırısı düzenlenmişti.

Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca Suriye'nin kuzeyinden 4 roket atıldı, yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi.

Terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, ilçe merkezindeki bir lise ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir tıra isabet etti.

2 Ölü, 6 Yaralı var

Gaziantep Valisi Gül, "Roket saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı" açıklamasını yaptı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Dün Kilis'e saldırı düzenlendi

Dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine PKK'lı teröristlerce roketatar saldırısı düzenlenmişti. Saldırıda biri komiser 6'sı polis olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralanmıştı.