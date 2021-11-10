Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83. yılında Azerbaycan'da anıldı
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 83. yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen törenle anıldı.
Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, büyükelçilik çalışanları, Türk kurumlarının temsilcileri ve Türk eğitim kurumlarının öğrencileri katıldı.
1 5
Saat 09.05'teki saygı duruşunun ardından, hemen yakındaki büyükelçilik binasındaki Türk bayrağı yarıya indirildi. Büyükelçi Bağcı, anıta çelenk bıraktı.
2 5
Törenin ardından büyükelçilikte etkinlik düzenlendi.
3 5
Etkinliğe AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım başkanlığındaki Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeleri de katıldı.
4 5