Gazeteciye iki koruma ve çakarlı araba tahsis edilmiş!

Televizyon programı suncusu Candaş Tolga Işık'a emniyet tarafından polis koruması ve çakarlı araç tahsis edilidği ortaya çıktı. Twitter’da “ankara kusu” adlı hesaptan “Candan Tolga Bey sizin iki polis korumanız ile çakarlı otomobiliniz mi var?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Merhaba, 2011 yılında dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay zamanında tehdit üzerine verilen 2 koruma kararı var. Bundan birkaç yıl önce bu tek korumaya düşürüldü. Aracım da çakarlı değil tepe lambalı, kontrolü de koruma arkadaşta… Selamlar”

“Biraz daha ayrıntı vereyim izninizle: 2011’deki koruma kararı terörden aradan geçen 11 yılda en son geçen yıl Mersin’de ölüm tehdidiyle ilgili bir şahsa adli işlem yapıldı. Bu arada 6 ay önce yine bir başka tehdit nedeniyle alınmış bir uzaklaştırma kararı var. İyi çalışmalar.”

Bu açıklama sosyal medyada tartışmaya neden oldu.Yorumlarda FETÖ'nün emniyette etkin olduğu dönemlerde verilen koruma kararının gözdten geçirilmesi istendi.

Bıçaklı saldırıya uğrayan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz özel olarak talep etmesine rağmen kendisine polis koruması verilmediğini açıklamıştı.