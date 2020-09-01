Gazeteci Yılmaz, Yıldıray Oğur tarafından tehdit edildiğini ve hakarete uğradığını iddia etti!

Gazeteci Eylem Emel Yılmaz, sosyal medya hesabından Hak İnisiyatifi'nin, 'Türkiye'de Basın Özgürlüğü'nü konuşmak için konuk olarak çağırdığı Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'un, kendisini 'başka yerden çekilmiş bir haber' üzerine arayıp tehdit ettiğini öne sürdü. "Basın özgürlüğünü Yıldıray Oğur'la konuşmak mı?" diye soran Yılmaz, şunları yazdı: "Akıl tutulması budur. Kendisi, beni başka yerden çekilmiş bir haber üzerine arayıp, 'Sana bir daha bu mesleği yaptırtmayacaģım' diye tehdit etmiş, 'aşağılık', 'uşak' gibi hakaretleri de eksik olmamıştı. Bu örnekten eminim çok vardır. Başkalarına tehditlerini öğreniyorum bu vesileyle. Başka örnekleri çoktur demiştim. Bence herkes açıkça yazsın. Korkmayın."

Basın özgürlüğünü Yıldıray Oģur'la konuşmak mı? Akıl tutulması budur. Kendisi, beni başka yerden çekilmiş bir haber üzerine arayıp "Sana bir daha bu mesleği yaptırtmayacaģım" diye tehdit etmiş, "aşağılık", "uşak" gibi hakaretleri de eksik olmamıştı. Bu örnekten eminim cok vardır https://t.co/ioy4nWWSZp — Eylem Emel Yılmaz (@eylm_ylmaz) August 31, 2020

'FIKRA BU KADAR'

"Keşke gücü olsaymış da 'benim gibilere' mesleği yaptırtmasaymış. Var olduğundaki söylediklerini siz düşünün. Bu zihniyetle basın özgürlüğü konuşacaklarmış. Fıkra bu kadar. Oğur, 'yanıtlarını' silmiş. Bir de engellemiş beni. Hafifçe gülümseyen yüz, bu kaçışı neye borçluyum acaba? En favorim ikincisi. Şurada dursunlar, aşağıyı işaret etmek"

YILDIRAY OĞUR: İFTİRANIZIN ALTINI DOLDURUN

Oğur, Yılmaz'ın iddialarına sosyal medya hesabı üzerinden, "Başkalarını bırakın da iftiranızın altını doldurun. Tanışıyor muyuz? 'Başka bir yerden çekilmiş haber'den kastınız nedir?' Hangi yetkimle 'bu mesleği yaptırmayacağım' demiş olabilirim? Birine kavgada bile uşak demem ama cevap vermezseniz aşağılık sözünü sizin için kullanabilirim" sözleriyle yanıt verdi. Oğur'un sorusunu cevaplayan Yılmaz ise, "Hakaret etmeyi biliyorsunuz, dersiniz. Taraf'ta çıkmış eski ekibinizle ilgili bir iddiayı Medyatava'ya çektim diye Ceren'den numaramı alıp hem bu tehditi ettin, hem de 'aşağılık,Düzel p..'nin uşağı,emniyet uşagı' diye tonla hakaret saydırdın! Bağırmaktan kulakların duymamış olabilir" diye yazdı. Oğur bu yanıt üzerine Yılmaz'ı yalancılıkla suçlayarak, "Ya da başka biriyle karıştırıyorsun. Keşke senin gibilere bu mesleği yaptırmamak gibi bir gücüm olsaydı" yorumunu yaptı. Yılmaz ise Oğur'un suçlamalarını, "Hatırlamışsın ne güzel. Ne dediğini de biliyorsun. Ne yalan borcum var. O zaman ki gücünü sen unutsan yorumlarda hatırlatanlar var, bir bak istersen.Gecenin bir yarısı üşenmeyip Ceren'den numaramı alıp bağıra çağıra ettin bu lafları! Özür dilemen gerekir. Ama beklemiyorum tabii ki" diyerek yanıtladı.