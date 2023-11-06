Gazeteci Tolga Şardan tahliye edildi!
Gazeteci Tolga Şardan, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan dolayı başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandıktan 4 gün sonra tahliye edildi.
T24 yazarı Tolga Şardan hakkında, 31 Ekim tarihli "MİT'in Cumhurbaşkanlığına sunduğu 'Yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında Ankara'daki evinde gözaltına alınan Tolga Şardan, sevk edildiği hakimlikçe 4 gün önce tutuklanmıştı.
Tolga Şardan, tutuklandıktan 4 gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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