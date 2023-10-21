Gazeteci Rauf Tamer hayatını kaybetti!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi, Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü (2010) ve sürekli basın kartı sahibi Rauf Tamer, bugün hayatını kaybetti. TGC Yönetim Kurulu, Rauf Tamer’in ölümünün ardından baş sağlığı mesajı yayınladı. TGC’nin mesajı şöyle:

“Üyemiz Posta Gazetesi yazarı Rauf Tamer’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Uzun yıllardır gazeteci ve yazar olarak görev yapan Rauf Tamer’in ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz.”

Rauf Tamer’in cenaze töreniyle ilgili bilgiler netleştiğinde paylaşılacak.

Rauf Tamer kimdir

Sivas'ta 1937 yılında dünyaya geldi. Bursa Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. 1959'da Cumhuriyet gazetesi spor muhabirliğiyle meslek hayatına başladı. Ekspres, Tasvir, Yeni İstanbul, Tercüman, Hürriyet, Sabah ve Star'ın da aralarında bulunduğu pek çok gazetede görev yaptı. Uzun yıllardır Posta gazetesinde köşe yazarı olarak çalışıyordu.