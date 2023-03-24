Gazeteci Orhan Karaveli hayata veda etti

Türk basının önemli isimlerinden gazeteci-yazar, belgeselci Orhan Karaveli yaşamını yitirdi. Orhan Karaveli dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet'le Rusya'da yaşadığı dönemde röportaj yapmış ve belgeselini çekmişti.

93 yaşında hayata veda eden Karaveli'nin özgeçmişi şöyle:

Ankara doğumlu. Galatasaray Lisesi (1949) mezunu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1954) ve Londra Politeknik Okulunda (1957) okudu. Gazetecilik mesleğinde ilk röportajları 1948’de Her Hafta ve Kahkaha dergilerinde çıktı. Milliyet gazetesinin Berlin ve Londra temsilcisi olarak görev yaptı. Cumhuriyet’te dizi yazı, röportaj ve yazıları (1970-2004) yayımlandı.

İstanbul Haftası (1953-54) dergisinde çalıştı. 1977 ve 1998 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülü ile Burhan Felek Basın Hizmet Ödülüne layık görüldü (2004). Yaşamını İstanbul’da sürdürdü. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi ve Basın Şeref Kartı sahibidir.

Yapıtları şunlar: Kişiler ve Köşeler (1982).Şiirler (1999), Bir Ankara Ailesinin Öyküsü (1999). Görgü Tanığı (2001), Tanıdığım Nâzım Hikmet (2002), Sakallı Celâl (2004), Tevfik Fikret ve Halûk Gerçeği (2005). Atatürk, Babam ve Ben, Vitrindekiler (Cumhuriyet Kitap, 8.7.1999),