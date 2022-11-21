Gazeteci Hıncal Uluç hayatını kaybetti

Türk basının duayen ismi, Sabah gazetesinde köşe yazarı ve A Spor'da yayımlanan Hıncal Uluç ile Baş Başa programında spor yorumculuğu yapan Hıncal Uluç hayatını kaybetti. Uluç bir aydır hastanedeydi.

HINCAL ULUÇ KİMDİR

Hıncal Uluç 1 Kasım 1939, Kilis doğumlu, köşe yazarı ve spor yorumcusuydu. Sabah gazetesinde ve A Spor'da ise Hıncal Uluç ile Baş Başa programında spor yorumculuğu yapmaktaydı.

Subay olan babası Fuat Uluç'un, II. Dünya Savaşı sırasında Bulgar sınırında görevli olması nedeniyle, üç yaşına kadar anneanne ve teyzesi tarafından büyütülmüştür. Babası Çaldıran'a tayin olduğunda aile tekrar birleşmiştir. Tayinler nedeniyle ilkokula Bandırma'da başlamış, sonra 1950 yılında Kilis'te bitirmiştir. 1952 yılında Antakya'da ortaokula başlamış, geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesinde tamamlamıştır.

1980 yılında bir süre İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine yazılmış, daha sonra tekrar Ankara'ya dönmüştür. Ankara'ya döndükten sonra Siyasal Bilgiler Fakültesine girdi.

Uluç, Mehmet Ali Kışlalı'nın da desteği ile 17 yaşında, Yeni gün gazetesinin spor sayfasını hazırlamaya başlayarak gazeteciliğe adım atmıştır. Oktay Kurtböke, Güneş Tecelli, Başkurt Okaygün, Kurthan Fişek, Güngör Sayarı, Ercan Tan gibi isimlerle beraber çalışan Uluç, 1967 yılında, Mehmet Ali Kışlalı başta olmak üzere eski Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı gazetesinde çalışmaya başlamıştır. Oktay Kurtböke Cumhuriyet gazetesinin yayın yönetmeni olduğu için Uluç, "Yankı" ile paralel iş yürüterek burada haftada iki gün spor yazıları yazmaya başlamıştır, TRT kurulunca pazartesi günleri yine Cumhuriyet'te tam sayfa TV gazetesi yapmıştır.

1980 senesinde Gelişim Yayınları'nın sahibi Ercan Arıklı ile birlikte Erkekçe dergisini çıkardı ve Genel Yayın Yöenetmenliğini yaptı. Uluç ardından1990 senesinde Sabah gazetesinde yazmaya başlamıştır.

1994 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu topuğundan vurulmuştur. 2004 yılında Antalya Valisi Alaaddin Yüksel hakkında yazdığı yazı nedeniyle, 2008 yılında 1 ay hapis ve 898 TL cezaya çarptırılmıştır.