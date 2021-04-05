Gazeteci Barış Pehlivan emekli Amiral Ergun Mengi'nin İYİ Parti yöneticisi olduğunu açıkladı

Barış Pehlivan, 103 emekli amiralin açıklamasında bir numaralı imzacı olarak yer alan emekli Amiral Ergun Mengi'nin İYİ Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğunu açıkladı.

Darbecilerin 1 numarası: İYİ Parti Başkan Yardımcısı

🔹133 amiralin imzaladığı muhtıra bildirisinin hazırlayıcısının, İyi Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo-Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Emekli Amiral Ergun Mengi olduğu ortaya çıktı.#HaddiniziBilin pic.twitter.com/eKT8NIJQG4 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) April 4, 2021

​Pehlivan, Halk TV yayınında İYİ Parti'ye ait emekli Amiral Ergun Mengi'nin partinin Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeo Stratejik Analizlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olduğuna dair belgeyi paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, '103 emekli amiralin yaptığı açıklama zevzekliktir' yorumunda bulunmuştu.