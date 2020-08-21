Gaz bulunursa 4 alanda indirim gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı müjdeyle ilgili öngörülerin en kuvvetlisi Karadeniz'de doğalgaz bulunduğu varsayımı. Türkiye Erdoğan'ın saat 15.00'te yapacağı açıklamaya kitlenirken, olası bir doğalgaz keşfinin ekonomide göstergeleri değiştirerek birçok alanda indirim getireceği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde açıklamasını manşetlerine taşıyan uluslararası medya kuruluşları, Türkiye'nin Karadeniz'de bulunan Tuna-1 kuyusunda 800 milyar metreküplük bir gaz bulduğunu ve bu gazın Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Uzmanlar Karadeniz'de böyle bir keşfin olması durumunda buradaki gazın 2 yıl içerisinde karaya çıkarılabileceğini ve bununla birlikte Türkiye'nin gaz ithalatçısı ülkeler arasından çıkıp gaz ihracatçısı ülkeler arasına girebileceğini vurguladı.

GAZ BULUNMASI BİZE NELER GETİRECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü müjdesinde gaz bulunduğunu açıklamasıyla çok sayıda ekonomik gösterge değişecek. Sanayide kullanılan enerjide maliyetler düşecek ve bunun fiyatlara yansımasıyla enflasyonda büyük bir düşüş yaşanacak

FAİZLER DÜŞECEK

Büyük birgaz bulunması durumunda ülkeye 20-25 milyar dolar gibi bir rakamın gireceği düşünülürken bu durumun faizlerde kademeli olarak gerileme meydana getirecek.

FATURALAR AZALACAK

Olası bir gaz bulunması konutlarda kullanılan ısı enerjisini de etkileyecek. 2019 verilerine göre, hane başı ortalama 985 metreküp doğalgaz kullanımı yapılırken, gaza ödenen yıllık fatura bedeli 1700 TL civarında.

ŞİRKETLER DAHA FAZLA KAR EDECEK

Gaz bulunması durumunda sanayicilerin de elleri büyük oranda rahatlayacak. Sanayicilerin enerji faturasını düşürmesiyle birlikte şirketlerin kar oranlarında artış meydana gelecek.

ÜRÜN FİYATLARI DÜŞECEK

Sanayide kar elde edilmesi piyasaya sürülen ürünlere de yansıyacak. Tüketici ürünlere saha uygun fiyatlara ulaşabilirken, Türk şirketleri uluslararası arenada daha rekabetçi bir yapı kazanacak.