Gayrettepe'de 29 kişinin can verdiği yangının nedeni belli oldu!

Gece kulübü olarak işletilen Ramazan ayı dolayısıyla yenileme amaçlı tadilat yapılan 16 katlı binanın zemin katında yer alan mekanda dün büyük bir yangın çıktı. Yangından 29 kişi hayatını kaybetti.

OKSİJEN TÜPÜ PATLADI

Tadilatın bayrama kadar bitirilmesi planlanıyordu ancak loca yapımında çalışan işçilerin kaynak yapmak için kullandığı oksijen tüplerinden biri patladı. Alevler, yalıtım malzemelerine de sıçradı. Uzmanlara göre, gece kulübünün kapısı adeta baca görevi yaparak alevleri körükledi ve tek çıkışı da kapattı.

İtfaiye ekipleri müdahale etti ve alevleri söndürdü. İtfaiye ekipleri içeri girdiklerinde tam bir facia ile karşılaştı. İtfaiye erleri kendi canlarını hiçe sayarak işçileri dışarı çıkartmaya çalıştı. Ancak 29 işçiden kimi yanarak, kimi dumandan zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Bir kişi ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden bazı kişilerin cansız bedeni Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi morguna getirildi. Ölenlerin acı haberini alan yakınları hastane bahçesine geldi. Hastane bahçesinde bekleyen aile yakınlarından bazıları sinir krizi geçirdi. Adli Tıp Kurumu'nun önünün çok yoğun olduğu görüldü.

GÖZALTI SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Beşiktaş’ta gece kulübünde çıkan yangınla ilgili 3 kişi daha gözaltına alınarak gözaltı sayısı 9’a yükseldi.

Başlatılan soruşturma kapsamında 3'ü işyeri işletmecisi olmak üzere 6 kişi gözaltına alınmıştı. Yangının ardından başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri sahipleri Mehmet Menduh C. ve Şahzade Ş. ile sorumlu müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P. ve iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alındı.

Mobilyacı Ercan E.’nin kasten yaralama suç kaydı olduğu öğrenildi.

FARKLI SUÇLARDAN KAYITLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Valiliği gözaltına alınanlardan 4'ünün değişik suçlardan kaydının olduğunu açıklamıştı.

Valiliğin konuya ilişkin açıklamasına göre gözaltına alınanlarla ilgili bilgiler şöyle:

• İsmet Ş. (1959 doğumlu, mesul müdür, kasten yaralamadan suç kaydı var)

• Şahzade Ş. (1974 doğumlu, işyeri ortağı kasten yaralamadan suç kaydı var)

• Salim A. (1985 doğumlu, muhasebeci, cinsel tacizden suç kaydı mevcut)

• Arda Arman P.(1998 doğumlu, işletme müdürü, TCK 191, 6136 SKM, Kasten Yaralama suç kaydı mevcut.)