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GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer görevden alındı

Sosyal medya hesabından "Yuvanızı niye yıkıyorsunuz, ikinci eşi alın" çağrısında bulunan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in sözleşmesi, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu tarafından hakkında başlatılan inceleme sonrasında feshedildi.

Sosyal medyada infial yaratan açıklamaları ile tepki toplayan, Eski adıyla GATA, yeni adıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan Dr. Ali Edizer yaptığı paylaşım ile medeni kanunu hedef almıştı. Paylaştığı videoda medeni kanunu yıkmak için mücadele verdiğini belirten Edizer, yasalar gereği tek eşli olmayı eleştirerek, "Boşanmak yerine ikinci eşi alın" sözleriyle dikkat çekmişti.

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