Gara'ya hava harekatı: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği bildirildi.
Bakanlığın açıklamasında şunlar kaydedildi;
"Ara, Bul, Yok Et!Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi."
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