Gara'daki kahramanlık destanının detayları belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Pençe Kartal-2 Harekatı kararlılıkla sürüyor. Harekatta şehit olan Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı. Gara'daki sıcak çatışmanın detaylarına ulaşıldı. Çatışmada şehitlerin kahramanlık destanı yazarak birbirlerine siper oldukları ortaya çıktı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 'Bir gece ansızın' diyerek terör örgütü PKK'nın kendisini en güvende, en korunaklı hissettiği Irak'ın Gara bölgesine operasyon yaptı. Operasyonda, çok sayıda terörist ve mühimmat yok edildi. Dev operasyondan acı haberler de geldi. Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan Gara'daki sıcak çatışmada şehadete yürüdü. Dün Ankara'da toprağa verilen şehitlerimiz ile ilgili duygulandıran bir detay ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı ayrıntıya göre; şehitler birbirlerini kurşunlardan korumak için bir dakika düşünmeden siper oldular. İşte Gara baskınının detayları...

SON YOLCULUKLARINA DUALARLA UĞURLANDILAR

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde başlatılan Pençe Kartal-2 Harekatı sırasında şehit düşen Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun, Muhabere Komando Yüzbaşı Ertuğ Güler ve Muhabere Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan, Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı. Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine aralarında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da olduğu devlet erkanı katıldı.

"ALLAHAISMARLADIK ASLANLARIM"

Piyade Komando Yüzbaşı Burak Coşkun'un babası Gülbay Coşkun, oğlunun tabutunun başına gelerek asker selamı vererek "Aslan oğlum, sana doyamadık" dedikten sonra, diğer şehitlerin naaşına dönerek, "Allahaısmarladık aslanlarım" diye seslendi. Şehit eşleri Müge Coşkun ile Gizem Güler bordo bere takarak eşlerine son kez el salladı. Şehit Coşkun'un 5 yaşındaki kızı İnci, cenaze töreninde babasını elleriyle kalp şekli yaparak uğurladı. 1.5 yaşında İlke Duru adında bir kızı olan Gizem Güler güçlükle ayakta durabildi.

İLK İNİŞİ YÜZBAŞI GÜLER YAPTI! ŞEHİT COŞKUN BİR SANİYE DÜŞÜNMEDEN KURŞUNLARA SİPER OLDU

Öte yandan SABAH, 3 kahramanın şehit düştüğü ana ilişkin özel bilgilere ulaştı. Operasyon için bölgeye helikopterden ilk inişi yüzbaşı Güler'in yaptığı, Güler'in teröristlerin ateşiyle yaralandığını gören yüzbaşı Coşkun'un can dostunun önüne geçerek kendini siper ettiği, Başçavuş Turhan'ın da yaralanan komutanların yardımına koşarak şehit düştüğü öğrenildi. Güler ve Coşkun orada, Turhan hastanede şehit oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da şehitler Burak Coşkun, Ertuğ Güler ve Harun Turhan'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.