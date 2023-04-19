Gara'da 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" ifadelerinde bulunuldu.