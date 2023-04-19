AjansHaber.com.tr Gündem Gara'da 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Gara'da 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Durmadan yorulmadan inlerini başlarına yıkmaya devam. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek" ifadelerinde bulunuldu.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Meral Akşener'den Muharrem İnce açıklaması!
KGK 2’nci olağan kongre süreci başladı
Hükümetin kamu işçilerine zam teklifi belli oldu!
Bozdağ'dan yeni personel alımı açıklaması
Devlet Su İşleri 908 sürekli işçi alacak!
Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulunuyor
Erdoğan açıklamalarda bulunuyor!