Gara terör örgütü PKK'ya dar edildi: 2 terörist sağ ele geçirildi
Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesinde devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında düzenlenen operasyonlarda 2 terörist sağ ele geçirildi. Teröristlerden alınan ilk bilgilerden istifadeyle operasyon sürdürülüyor.
Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42 oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 teröristin de sağ ele geçirildiği bildirildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi;
Irak kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Söz konusu teröristlerden alınan ilk bilgilerden de istifade ile operasyon devam etmektedir.
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