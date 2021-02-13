Gara terör örgütü PKK'ya dar edildi: 2 terörist sağ ele geçirildi

Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42 oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 teröristin de sağ ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

Irak kuzeyinde Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında daha önce etkisiz hale getirilen 42 teröriste ilaveten 2 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Söz konusu teröristlerden alınan ilk bilgilerden de istifade ile operasyon devam etmektedir.