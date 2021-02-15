Gara şehitlerine gözünü kapatan Fransa PKK'ya özgürlük istedi

Gara'ya gözünü kapatan medya organları terörist başı Abdullah Öcalan'ı manşetlerine taşıdı. La Marseillaise gazetesi örgüte destek vererek ‘özgürlük’ çağrısı yaptı.

Avrupa'nın teröre ve teröristlere yönelik iki yüzlü tutumu devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın Gara'da 13 Türk vatandaşını vahşice katletmesinin üzerinden henüz saatler geçmişken, Fransız basınından PKK'ya alçakça bir destek geldi.

Gara'daki şehitlere gözünü kapatan La Marseillaise ve l’Humanité gazeteleri manşetlerinde PKK güzellemesi yaptı, özgürlük çağrılarında bulundu.

TERÖRİST BAŞINA ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI

Türkiye'nin NATO'daki müttefiki olan Fransa, Gara olayına ilişkin sessiz tutumunu korumaya devam ederken, Fransız basınından PKK'ya çarpıcı bir destek geldi.La Marseillaise isimli gazete örgüte destek veren bir manşete imza attı.

Bugünkü kapağında PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafına yer veren gazete, “Öcalan’a özgürlük” çağrısında bulundu. l’Humanité gazetesinde de "Müzakereler için Öcalan serbest bırakılmalı" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ile müzakere için teröristlerin şart koştuğunu vurgulayan gazete şu küstah sözlere yer verdi: “Öcalan serbest bırakılmalı”