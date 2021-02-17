Gara şehidinin babası: Şehitleri ben gördüm, kimse iftirayla devletimizi karalamasın

Gara'da, PKK tarafından katledilen 13 sivilden biri olan Mardinli Polis Memuru Vedat Kaya'nın ailesi kurulan çadırda taziye ziyaretleri kabul eti. Şehit polisin acılı babası Şeyhmus Kaya esirlerin bombardımanda hayatını kaybettiği iddialarına sert tepki göstererek, PKK'nın alçakça yalanını deşifre etti. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Kaya, "Adli Tıp morgunda sadece oğlumu değil, 13 şehidimizin tamamını gördüm. Bütün şehitlerimizin vücut bütünlüğü yerindeydi, hepsi de tek kurşunla vurularak şehit edilmişti" dedi.

GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ

Artuklu Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ile Artuklu'da görev yapan kurum müdürleri, Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, Mardinli Kanaat Önderi Süleyman Çelik'in taziyelerini kabul eden acılı baba Şeyhmus Kaya, çadırda bulunan misafirlere ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti. Kaya şunları söyledi: "Bazı sosyal medya hesaplarında, haber sitelerinde şehitlerimizin vefatıyla ilgili mesnetsiz bilgiler paylaşılıyor. Eşimle birlikte oğlumuzun cenazesini teşhisi için Malatya'ya gittik. Adli Tıp morgunda sadece oğlumu değil, 13 şehidimizin tamamını şahsen gördüm. Bütün şehitlerimiz vücut bütünlüğü yerindeydi, hepsi de tek kurşunla vurularak şehit edilmişti.

Hatta benim oğlum muhtemelen boğuşma sırasında şehit edilmiş olacak ki, göğsünden aldığı mermi yarası omuzundan çıkmıştı. Kimse attığı iftiralara, yalanlara aziz şehitlerimizin üzerinden devletimizi karalamaya kalkmasın. Ben Şeyhmus Kaya olarak, 8 çocuğum var. 8 çocuğumun hepsini de bu ülkeye feda etmeye hazırım" dedi.