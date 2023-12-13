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Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!

Şampiyonlar Ligi'nin son hafta maçında dün akşam oynanan karşılaşmada Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri...

Şampiyonlar Ligi'nin son hafta maçında dün akşam oynanan karşılaşmada Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri...

- Freiburg / West Ham

- Marsilya / Brighton

- Real Betis / Rangers / Sparta Prag

- Sporting

- Toulouse / U.Saint -Gilloise

- Rennes / Villareal

- Slavia Prag / Roma

- Karabağ / Molde

Kura çekimi 18 Aralık'ta

Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 18 Aralık'ta gerçekleşecek.

Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları 22 Şubat 2024 tarihinde oynanacak.

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