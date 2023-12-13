Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
Şampiyonlar Ligi'nin son hafta maçında dün akşam oynanan karşılaşmada Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri...
Şampiyonlar Ligi'nin son hafta maçında dün akşam oynanan karşılaşmada Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri...
- Freiburg / West Ham
- Marsilya / Brighton
- Real Betis / Rangers / Sparta Prag
- Sporting
- Toulouse / U.Saint -Gilloise
- Rennes / Villareal
- Slavia Prag / Roma
- Karabağ / Molde
Kura çekimi 18 Aralık'ta
Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı Avrupa Ligi play-off turu kura çekimi 18 Aralık'ta gerçekleşecek.
Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları 22 Şubat 2024 tarihinde oynanacak.
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