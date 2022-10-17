Galatasaray'da hedefteki isim Okan Buruk!

Galatasaray, Kayserispor deplasmanında kaybederken kötü futbolu taraftarı çıldırttı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, kağıt üzerinde müthiş bir kadroya sahip olan Okan Buruk'un kötü bir futbol oynattığını düşünüyor. Sarı-Kırmızılılar, ilk 9 maçta 10 gol atarken, ezeli rakibi Fenerbahçe'de sadece Enner Valencia'nın 10 golü bulunuyor. Kayserispor karşısında oyuncuların vurdumduymaz tavırları ve mücadeleden kaçmaları da taraftarın eleştirdiği bir başka konuydu.

İstifa sesleri yükseliyor

Galatasaray, Süper Lig'de 10 hafta sonunda 17 puanda kalırken Dünya Kupası'na kadar olan fikstürü de bir hayli zorlu görünüyor. Cimbom bu süreçte Alanyaspor ve Beşiktaş ile kendi sahasında oynayacak. Karagümrük ve Başakşehir ile deplasmanda mücadele edecek. Kayserispor mağlubiyeti sonrası Galatasaray taraftarının bir kısmı kötü futbol nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'u sosyal medyada istifaya çağırdı. Sarı-Kırmızılı taraftarların bir kısmı Fatih Terim'in tekrar göreve gelmesi gerektiğini belirtirken bir kısmı da yabancı bir teknik adamla yola devam edilmesi gerektiğini düşünüyor.