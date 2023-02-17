Galatasaray'da 13 yıllık devir bitiyor! Deneyimli kaleci ayrılıyor

Galatasaray'da futbolcular aylık maaşlarını depremzedeler için bağışladı. Öte yandan transfer dönemi devam ederken sarı-kırmızılı takımdan ayrılan bir isim de belli oldu.

Kerem'den madencilere teşekkür geldi

Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, arama kurtarma çalışmalarındaki gayretlerinden dolayı madencilere teşekkür etti. Kerem, madencilerin fotoğraflarının da yer aldığı paylaşımına, "En zor şartlarda, gece gündüz demeden yüzlerce hayat kurtaran madencilerimize sonsuz teşekkürler. Elleriniz dert görmesin kahramanlar, hakkınızı ödenmez" notunu ekledi.

Adekugbe imzaladı

Deprem felaketinin ardından Süper Lig'den çekilme kararı alan Hatayspor'da Sam Adekugbe ile yollar ayrıldı. Kanadalı sol bek sezon sonuna kadar sarı-kırmızılılara kiralandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif A.Ş., profesyonel futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe'nin satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hatayspor Kulübü Derneği ve oyuncu ile anlaşma sağladı. Profesyonel Futbolcu Samuel Ayomide Adekugbe ve Kulübü Hatayspor Kulübü Derneği ile oyuncunun 2022-2023 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 1.000.000 Euro'dur" ifadelerine yer verildi.

13 yıl sonra İsmail Çipe ayrılıyor

Galatasarayla sözleşmesi sezon sonuna kadar devam eden ancak kadro dışı olan İsmail Çipe'nin yeni takımı belli oldu. Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor, tecrübeli file bekçisi ile anlaştı.

İsmail Çipe, geçen sezon Muslera'nın sakatlığı sebebiyle takımı yalnız bıraktığı dönemde yediği hatalı gollerle sık sık eleştiriliyordu. Okan Kocuk'un dönmesi, altyapıdan ise Jankat Yılmaz'ın takıma katılmasıyla kadro dışı bırakılan Çipe'nin kısa süre içinde 1,5 yıllık resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.