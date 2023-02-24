Galatasaray, Twitter'da dünya ikincisi oldu!
Sarı-Kırmızılılar, geçtiğimiz ay Twitter'da 12.8 milyon etkileşim alarak Barcelona'nın ardından ikinci sırada yer aldı. Cimbom, 10. basamakta kendisine yer bulan Fenerbahçe'yi ise ikiye katladı.
2023 yılının ilk ayında Twitter'a Galatasaray damga vurdu.
Sarı-Kırmızılılar, ocak ayında 12 milyon 800 bin etkileşim alarak dünya sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. Zirvede ise; 14 milyon 600 bin etkileşimle İspanyol devi Barcelona bulunuyor.
Listenin üçüncü basamağında da Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katan Al-Nassr yer alıyor. Suudi ekibi, ocak ayında 12 milyon 500 bin erişime ulaştı.
Fenerbahçe, 10. sırada, Beşiktaş ise 15. sırada yer aldı. Galatasaray, 5 milyon 350 bin etkileşim alan ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ikiye, Beşiktaş'ı ise 4'e katladı. Listede İspanyol devi Real Madrid, 10 milyon 400 binle 4. sırada, İngiliz ekibi Manchester United ise 9 milyon 20 bin erişimle 5. sırada kendisine yer buldu.
PSG 11, M.City ise 12. basamakta yer aldı. NBA temsilcisi Los Angeles Lakers ise; 2 milyon 750 bin etkileşimle 17. basamakta kendisine yer buldu. Listeye İtalyan, Alman ve Portekiz takımları ise giremedi.
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