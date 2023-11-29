Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5’inci hafta karşılaşmasında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United’ı konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu’ndan Jose Maria Sanchez yönetti. Sanchez’in yardımcılıklarını ise Raul Cabanero ile Inigo Prieto yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynanan Alanyaspor maçının 11’ine göre Manchester United karşılaşmasında 3 değişikliğe gitti. Okan Buruk, Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen Davinson Sanchez, Kazımcan Karataş ve Barış Alper Yılmaz’ın yerine Abdülkerim Bardakcı, Angelino ve Hakim Ziyech’e görev verdi. Karşılaşmada kaleyi Fernando Muslera’ya emanet eden Buruk, savunma dörtlüsünü; Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abülkerim Bardakcı ve Angelino’dan oluşturdu. Orta sahada Lucas Torreira ve Tanguy Ndombele’ye görev veren tecrübeli teknik adam, hücum hattının sağ kanadında Hakim Ziyech orta alanda Dries Mertens ve sol kanatta ise Wilfried Zaha’ya görev verdi. Okan Buruk’un gol yollarındaki tercihi ise Mauro Icardi oldu.

Galatasaray, Manchester United karşısına şu 11 ile çıktı:

“Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Ndombele, Ziyech, Mertens, Zaha, Icardi.”

GALATASARAY’DA TEK EKSİK DAVINSON SANCHEZ

Sarı-kırmızılı ekip, Manchester United karşılaşmasına tek eksik ile çıktı. Süper Lig'in 13’üncü haftasında Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanan ve sol üst arka adalesinde 2’nci derece zorlanma tespit edilen 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, Manchester United’a karşı sakatlığı sebebiyle forma giyemedi. Sanchez’in yerine teknik direktör Okan Buruk, sağ stoperde Kaan Ayhan’a görev verdi.

ABDÜLKERİM BARDAKCI GERİ DÖNDÜ

Galatasaray’ın 29 yaşındaki başarılı savunmacısı Abdülkerim Bardakcı, Manchester United maçı ile birlikte formasına tekrar kavuştu. Teknik direktör Okan Buruk, Alanyaspor maçı öncesi son antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası tedbir amaçlı Alanyaspor karşısında dinlendirdiği Abdülkerim Bardakcı’ya Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz ekibine karşı olan maçta sahaya sürdü.

UEFA YETKİLİLERİ MAÇ ÖNCESİ ZEMİNİ İNCELEDİ

Galatasaray - Manchester United maçı öncesinde gün boyu devam eden yoğun yağış sebebiyle UEFA yetkilileri, maça 2 saat kala sahaya indi ve zemini kontrol etti. Topun zemin üzerinde sekip sekmediğini kontrol eden yetkililer, maç saatine yakın yağışın şiddetini kesmesiyle maçın oynanmasına dair bir engel kalmadığına ve gerçekleştirilen konuşma sonrasında maçın oynanmasına karar verdi.

52 BİN TARAFTAR YERİNİ ALDI

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi 5’inci haftasında sahasında Manchester United’a oynadığı maçı 52 bin taraftar tribünden izledi. Bu sezon iç sahada oynadığı karşılaşmalarda ortalama olarak 40 bin seyircinin altına düşmeyen sarı-kırmızılı ekibin, İngiliz ekibiyle mücadelesi kapalı gişe oynandı.

MANCHESTER UNITED İLE 8’İNCİ KARŞILAŞMA

Galatasaray, Manchester United ile bugüne kadar 7 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılı ekip, 2 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de İngiliz ekibine mağlup oldu. 3 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Galatasaray bu 7 karşılaşmada toplam 7 gol atarken, kalesinde de 10 gol gördü. Ayrıca sarı-kırmızılı ekip, Manchester United ile iç sahada yaptığı 3 maçta da mağlup olmadı. 7 maçın 4’ü İngiltere'de, 3 karşılaşma ise İstanbul'da oynandı. Sarı-kırmızılılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda kalesinde gol görmedi. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2012-2013 sezonunda İngiliz ekibini 1-0 ile geçerken, 1993-1994 ile 1994-1995 yıllarında 0-0 ile sahadan beraberlik ile ayrılmıştı.

Öte yandan Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiliz temsilcileri ile 22 karşılaşmaya çıktı. Arsenal, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Leeds United ve West Bromwich Albion ile oynadığı 22 maçta; 4 galibiyet, 10 mağlubiyet ve 8 beraberlik aldı.

İNGİLİZ EKİBİNDE 7 EKSİK

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, Galatasaray karşılaşmasına 7 oyuncusundan mahrum çıktı. Kart cezalısı Marcus Rashford'un yanı sıra sakatlıkları bulunan; Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro, Galatasaray'a karşı kadroda yer almayan isimler oldu. Öte yandan İngiliz ekibinde bir süredir sakatlığı bulunan Rasmus Hojlund ise karşılaşmaya 11’de başladı.

Manchester United, Galatasaray karşısına şu 11 ile çıktı:

“Onana - Wan-Bissaka, Maguire, Lindelöf, Shaw, McTominay, Amrabat, Antony, Fernandes, Garnacho, Hojlund.”