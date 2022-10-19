Galatasaray kupada Kastamonuspor'u konuk ediyor!

Statü gereği tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan karşılaşmayı kazanan takım, 4. tura yükselecek.

Süper Lig'de geçen sezonu 13. sırada bitiren Galatasaray, kupaya bu turdan dahil oldu. GMG Kastamonuspor ise 2. turdan katıldığı Türkiye Kupası'nda Nevşehir Belediyespor'u mağlup ederek 3. turda yükselmişti.

Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım Galatasaray

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda toplamda 23 kez final oynadı. Bu finallerin 18'ini kazanarak kupayı müzesine götürdü ve kupayı en çok kazanan takım oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963, 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 ve 2018-2019 sezonlarında kupayı kaldırma başarısı gösterdi.