Galatasaray, genç oyuncu için 10 milyon dolar teklif etti!

Galatasaray yönetimi, New York City forması giyen Talles Magno için teklif yaptı.

2002 doğumlu genç oyuncu için bonuslar ve bir sonraki satıştan payın dahil olduğu yaklaşık 10 milyon dolar'ı bulan bir teklif verdiği belirtildi.

Galatasaray yönetiminin ABD kulübünden cevap beklediği öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların Magno transferindeki en büyük avantajının Türkiye'yi yakından tanıyan menajeri Carlos Leite olduğu da ifade edildi.

Her iki kanatta da forma giyebilen Talles Magno, santrfor bölgesinde de oynayabiliyor. Brezilyalı futbolcu, ülkesinin alt yaş milli takımında 6 karşılaşmada forma giydi ve 3 gol kaydetti.

Talles Magno'nun güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. Vasco'nun altyapısında yetişen Magno, 2019 yılında A takıma yükseldi.

2021 yılında 7 milyon euro bonservis bedeliyle ABD'nin New York City takımına transfer olmuştu.