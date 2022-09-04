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Galatasaray, Gaziantep FK maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta kapanış maçında yarın sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, duran top organizasyonlarıyla tamamlandı.

Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Gaziantep FK müsabakası, saat 21.00'de başlayacak.

 

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