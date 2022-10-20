Galatasaray farklı galibiyetin sevincini yaşıyor!

Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya fazla forma şansı bulamayan oyuncularla çıkan Okan Buruk, Kastamonuspor karşısında etkili bir performans ortaya koydu.

Galatasaray, müsabakayı Haris Seferovic, Bafetimbi Gomis, Milot Rashica, Mathias Ross, Kerem Aktürkoğlu, Hamza Akman ve Ramazan Işık'ın kendi kalesine attığı golle 7-0 kazanmayı başardı.

4 oyuncu siftah yaptı

Galatasaray'da 4 futbolcu, resmi maçlardaki ilk gollerini GMG Kastamonuspor karşısında kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın sezon öncesinde renklerine dahil ettiği Haris Seferovic, Milot Rashica, Mathias Ross ve altyapıdan yetişen Hamza Akman, resmi maçlarda ilk kez fileleri havalandırdı.

İçerde ilk kez 7 gollü galibiyet

Galatasaray, 2011 yılının başında hizmete açtığı Nef Stadyumu'ndaki en gollü galibiyetini Kastamonuspor'a karşı elde etti.

Maçlarına ev sahipliği yapan stattaki 274. resmi maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, ilk kez bir karşılaşmada 7 kez topu filelere gönderdi.

"Galatasaray gibi kaliteli bir takıma karşı 30 dakika dayanabildik"

GMG Kastamonuspor'un teknik direktörü Metin Akpunar maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Akpunar, "Normal 11'imizden oynatmadığımız 6 oyuncumuz var. Çünkü hafta sonu çok önemli bir Vanspor maçımız var. Burada hedefleri olan genç oyuncuları öne çıkarmak istedik. Neticede 30 dakika çok iyi takım savunması yaptık. Galatasaray gibi kaliteli bir takıma karşı 30 dakika dayanabildik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Hem bu kupayı hem ligi kazanmış muhteşem bir hoca ve taraftarı var. Daha iyi bir oyun sergilemek isterdik ama olmadı. Hem Okan hocayı hem de Galatasaray'ı tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.