Galatasaray, Erce için görüşmelere başladı!

Süper Lig ekibi Galatasaray, deprem felaketi sebebiyle ligden çekilen Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'i kadrosuna katmak istiyordu. Sarı-kırmızılı ekibin bu transferden vazgeçtiği öğrenildi.

Günay Kasımpaşa ile anlaşma sağladı

Fernando Muslera'nın sakatlığı nedeniyle ismi Galatasaray ile anılan Gaziantep FK kalecisi Günay Güvenç'in yeni adresi belli oldu. Günay, Kasımpaşa ile anlaşma sağladı. Kasımpaşa, Günay'ın transferi için Gaziantep'e kiralama bedeli ödemeyecek.

Erce ile görüşmeler başladı

Sarı kırmızılılar, ligden çekilen bir diğer takım olan Hatayspor'da forma giyen Erce Kardeşler için görüşmelere başladı. Depremin ağır yıkım yarattığı kulüplerden biri de Hatayspor olmuştu. Ligden çekilme kararı alan Akdeniz ekibinin futbolcularını kiralama yoluna gitmişti. Muslera'nın sakatlanmasının ardından kaleye takviye yapmak isteyen Galatasaray Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler için takımıyla transfer görüşmeleri başladı.