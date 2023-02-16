Galatasaray Chelsea'nin yıldızını istiyor!

İngiliz basınına göre Galatasaray, Chelsea'nin yıldız ismi Christian Pulisic ile ilgileniyor. Avrupa'da transfer dönemi sona ermesine karşın Türkiye'de Kahramanmaraş depremleri sebebiyle bir süre daha açık kalacak.

Yaşadığı sakatlıktan sonra eski performansını yakalayamayan ABD'li yıldız, Premier Lig'de 16 maça çıktı.

Ancak bu karşılaşmaların 6'sında ilk 11'de kendisine yer buldu. Chelsea bu sezon Noni Madueke, Mykhailo Mudryk, David Datro Fofana, Joao Felix gibi isimleri kadrosuna kattı. Pulisic'in ise forma şansı iyice düştü.

İngiliz devi sezon sonunda Red Bull Leipzig forması giyen Christopher Nkunku'yu kadrosuna dahil edecek. Bu yüzden ABD'li oyuncu forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istiyor.

Pulisic, 64 milyon euro karşılığında Alman devi Borussia Dortmund'dan transfer olmuştu. Oyuncunun piyasa değeri 38 milyon euro olarak biliniyor.

Sözleşmesi Haziran 2024 tarihinde sona erecek.