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Galatasaray-Beşiktaş maçı canlı skor!

Süper Lig'in 9. haftası derbi maça sahne oluyor. Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray,  Beşiktaş'ı RAMS Park'ta konuk ediyor. Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

Beşiktaş'ta Mert Günok kırmızı kart gördü. Beşiktaş 10 kişi kaldı.

CANLI SKOR

Galatasaray: 1

Beşiktaş: 0

Goller: Mauro Icardi

İLK 11'ler

Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi

Beşiktaş:Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Tayfur Bingöl, Hadziahmetovic, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar

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