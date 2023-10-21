Galatasaray-Beşiktaş maçı canlı skor!
Süper Lig'in 9. haftası derbi maça sahne oluyor. Galatasaray evinde Beşiktaş'ı ağırlıyor. Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı RAMS Park'ta konuk ediyor. Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.
Beşiktaş'ta Mert Günok kırmızı kart gördü. Beşiktaş 10 kişi kaldı.
CANLI SKOR
Galatasaray: 1
Beşiktaş: 0
Goller: Mauro Icardi
İLK 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kaan Ayhan, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi
Beşiktaş:Mert Günok, Rosier, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Tayfur Bingöl, Hadziahmetovic, Gedson, Ghezzal, Rashica, Aboubakar
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