Galatasaray-Başakşehir canlı skor!
Galatarasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında kendi evinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Galatasaray farkı ikiye çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile RAMS Başakşehir, RAMS Park Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
İlk yarı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
CANLI SKOR
Galatasaray: 2 (Barış, Mertens)
Başakşehir: 0
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.
Medipol Başakşehir: Volkan, Lima, Ba, Opoku, Dubois, Josef de Souza, Emirhan, Kemen, Deniz, Figueiredo, Piatek.
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