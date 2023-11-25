Galatasaray - Alanyaspor
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
SAAT: 19.00
HAKEM: Ali Şansalan
STAT: RAMS Park
YAYIN: beIN SPORTS
Galatasaray: Muslera, Kazımcan, Kaan, Sanchez, Boey, Ndombele, Torreira, Mertens, Barış Alper, Zaha, Icardi
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Furkan, Fatih, Balkovec, Sisto, Fer, Janvier, Efecan, Oğuz, Eduardo
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bu akşam sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
CEZA SINIRINDA 2 OYUNCU
Sarı-kırmızılılarda Fernando Muslera ve Davinson Sanchez sarı kart ceza sınırında.
Oynadığı son 4 maçı kaybeden Alanyaspor ise topladığı 10 puanla 17. basamakta.
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