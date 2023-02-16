Galatasaray, Adekugbe için Hatayspor'la anlaştı!

Galatasaray, Hatayspor'un sol beki Sam Adekugbe'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Kanadalı futbolcu'yu satın alma opsiyonlu kiraladı. Adekugbe'nin satın alma opsiyonu 1.2 milyon euro olarak belirlendi. 28 yaşındaki oyuncunun maliyeti Galatasaray tarafından karşılanacak.

Bu sezon Hatayspor formasıyla 19 maçta forma giyen 28 yaşındaki futbolcu gol ve asist katkısında bulunamadı.

Oyuncunun piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak biliniyor.

Yabancı sınırına takılmayacak

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde yıkıcı hasara neden olan depremin ardından ligden çekilen takımlardan alınan yabancı futbolcuların oynaması şartıyla yabancı kuralını 9+2 olarak güncellemesinin ardından, kulüpler Gaziantep FK ve Hatayspor'daki futbolcularla görüşme sağladı.