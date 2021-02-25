Füzelerine laf ettiği Rusya da Paşinyan'ın arkasında durmadı

Karabağ hezimeti sonrası halktan gelen tepkiler üzerine Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiri yayımladı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısını 'darbe girişimi' olarak nitelendirerek, destekçilerini sokağa çağırdı. Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu. Kremlin Sözcüsü Peskov, 'Ermenistan'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. Ancak yaşananlar, Ermenistan'ın içişleri meselesidir.' dedi.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar, Başbakan Nikol Paşinyan'ı ve hükümetini istifaya çağıran bir bildiri yayımladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise "Ülkede darbe girişimi var" açıklamasını yaparak, destekçilerinden başken Erivan'da toplanmalarını istedi.

Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu.

Paşinyan çağırdığı destekçileri ile meydanda



🔹Ermenistan ordusu, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetin istifasını talep etti.

🔹Olaylar sonrası destekçilerine sokağa çıkma çağrısında bulunan Paşinyan, Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'na destekçilerinin yanına geldi. pic.twitter.com/BGSSN6wX40 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) February 25, 2021

ERMENİSTAN'DA HALK ORDUYA DESTEK İÇİN SOKAĞA ÇIKTI

Paşinyan'ın, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden alma kararının ardından, Savunma Bakanlığı önünde toplanan Ermeniler, 'Paşinyan haindir' sloganları atıyor.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasını istemesi üzerine açıklamalarda bulunarak "Ermenistan'daki gelişmeleri endişeyle izliyoruz" dedi.

Ermenistan silahlı kuvvetleri, Başbakan Nikol Paşinyan hükümetinin istifasını istemesinin ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova'nın Ermenistan'da yaşanan gelişmeleri endişeyle izlediğini ifade ederek, "Ermenistan'daki gelişmeleri endişeyle izliyoruz. Ve bunu Kafkasya'daki çok önemli ve yakın müttefikimiz olan Ermenistan'ın tamamen iç meselesi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu karşısında yenilmesinin ardından geçen yılın sonlarında Ermenistan Başbakanı'nın istifası için ülkede süresiz protestolar başlatılmıştı.

MUHALEFET ORDUYA ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Muhalefetin önemli siyasi figürlerinden eski başbakan ve eski savunma bakanı Vazgen Manukyan da geçen Aralık ayında Erivan'da düzenlenen protestoda yaptığı konuşmada, Ermenistan ordusunu ve polisi halkın yanında olmaya davet etmiş, güvenlik güçlerine seslenerek "Her saat önemli. Halkı meydanlarda bekletmeyin. Bize katılın" ifadelerini kullanmıştı.