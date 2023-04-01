Fuat Oktay'dan 'Türkiye Tek Yürek' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 milyon 682 bin 309 depremzedeye 10 bin lira Hane Başı Destek ödemesi, 207 bin kişiye de 15 bin liralık taşınma yardımı yapıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, depremzedelere yapılan yardımlar hakkında bilgi verdi.

Oktay, 1 milyon 682 bin 309 depremzedeye 10 bin lira Hane Başı Destek ödemesi yapıldığını söylerken, 207 bin kişiye de 15 bin liralık taşınma yardımı yapıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 'Türkiye Tek Yürek' kampanyası için "84 milyar 400 milyon liralık miktarı yatırıldı. Bunlar afetzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılıyor" dedi.

Oktay, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, kampanyaya taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını açıklamıştı.