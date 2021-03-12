Freni boşalan tır 15-20 aracı ezdi: 3 ölü, 21 yaralı

Barakfaki mevkisinde freni arızalanan tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı. Araçları sürükleyen tır, güçlükle durabildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere gören freni boşalan tırın 15-20 aracı ezdiğini anlatarak, bölgede ekiplerin çalışmasını sürdürdüğünü söyledi.