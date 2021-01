Fransızlar, gıda stoklamaya başladı

En çok et ürünleri stoklanırken, önümüzdeki yazın sıcak geçeceği düşüncesiyle dondurma satışlarının da yüzde 200 arttığı belirtildi.

Bilgi Kaynakları Şirketinin (IRI) açıkladığı verilere göre, Fransızlar, kıtlık ve stokların tükeneceği endişesiyle uzun süre muhafaza edilebilen dondurulmuş gıda ve konserve satın almaya yöneldi.

PEK ÇOK ÜRÜN STOKLADILAR

Stoklanan ürünler arasında en çok tütsülenmiş balık, et, kıyma, ekmek ve donmuş sebzelerin yanı sıra dondurma da yer alıyor. Ülkede, kaz ciğeri satışları yüzde 50, tütsülenmiş balık satışları yüzde 28, şampanya satışları ise yüzde 20 arttı.

SATIŞLAR YÜZDE 200 ARTTI

Fransızların 2021 yazının çok sıcak geçeceği beklentisi nedeniyle dondurma stoklamaya yöneldikleri bildirildi. Dondurma ve dondurulmuş sebze ürünleriyle tanınan bir market zinciri, dondurma satışlarının yüzde 200 arttığı belirtildi.

Ülkede 2013'te yaşanan at eti skandalından sonra et tüketimi düşmüştü ancak Kovid-19 salgınından bu yana et satışında büyük artış gerçekleşmişti.