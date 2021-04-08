Fransız siyasetçi Ankara'daki olayın perde arkasını anlattı

Fransa'daki Cumhuriyetçi Birlik Partisi Kurucu Lideri Asselineau, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Michel'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeleri sırasında yaşanan protokol olayının perde arkasını anlattı.

Von der Leyen'in ayakta kalmasına değinen Asselineau, olayın AB içerisindeki kurumlar arası çatışmalardan kaynaklandığını, Konsey ve Komisyon'un birbirlerinden nefret ettiğini ve sürekli rekabet içinde olduklarını belirtti.

2️⃣ la réaction émotionnelle, fondée sur une seule vidéo présentée de façon tendancieuse, et sans se renseigner sur les arguments de la défense

3️⃣ les idées reçues: Erdogan étant musulman, la seule raison qu'il avait de traiter Leyen moins bien que Michel est que c'est une femme ! — François Asselineau (@UPR_Asselineau) April 8, 2021

Asselineau'nun söylemleri şu şekilde:

▪️ "Ankara'daki olay, üzerinde düşünmek istemeyenler için komik görünüyor."

▪️ "Medya ve izleyiciler, yaşananı sorgulamadan hemen yargılama yaptı."

▪️ "Karşı tarafın savunma için söyleyeceklerini dikkate almadan tek bir videoya dayanan duygusal tepkiler verildi."

▪️ "Erdoğan Müslüman, bu yüzden kadın olduğu için Von der Leyen'e Michel'den daha kötü davrandı' gibi önyargı yaşandı."

▪️ "Üzücü gerçeği kabul etmenin zihinsel imkansızlığı ortaya çıktı: tıpkı Sovyetlerin ve sosyalist bloğun sonunda olduğu gibi Avrupa Birliği içerisinde herkes birbirinden nefret ediyor. Konsey ve Komisyon birbirlerinden nefret ediyor ve köpekler gibi haklarını güvence altına almak için rekabet ediyorlar."

▪️ "AB içerisinde her yerde blokajlar ve sayısız başarısızlık var. Bu 27 üye arasında hiçbir şeyin yolunda gitmediği sürekli görülüyor. Tüm bunlar, kurumlar arası nefreti körüklüyor."

▪️"İş öyle bir noktaya geldi ki, AB Konseyi Başkanı böyle bir hakareti dünya çapında televizyonlar karşısında yaptı."

▪️ "Her şeyden daha endişe verici olan şu: günah keçisi tekniği ile AB'nin hataları üçüncü bir kişiye yıkılıyor."

▪️ "AB'nin prensibine göre hataları ancak Trump, Putin, Xi ve Erdoğan gibi üçüncü kişilerden gelebilir."

▪️ "Günah keçisi olayı yanlış anlaşılmalar, yorumlama hataları ve hatalı sorumluluk paylaşımları nedeniyle oluşuyor. Ve bilinçsiz veya art niyetli hesaplamalarla. Ankara'da tam olarak bu oldu."

▪️ "Ankara'daki olay bir uyarı. Düşüncesiz tutkunun sizi körüklemesine asla izin vermeyin."

Kaynak: https://www.ehamedya.com/avrupa/fransiz-siyasetci-ankara-daki-olayin-perde-arkasini-anlatti-1