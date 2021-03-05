Fransız siyaset bilimciye göre Fransa'nın İslam karşıtlığı sömürgeci geçmişiyle doğrudan bağlantılı

Fransız Siyaset Bilimci Olivier Le Cour Grandmaison, Fransa'daki İslam karşıtlığının ülkenin sömürgeci geçmişinden kaynaklandığını belirterek "Fransa'nın sömürge geçmişi kavranmadan, yönetimin bugün takındığı İslamofobik tutum anlaşılmaz." dedi.

Evry-Val-d’Essonne Üniversitesinde Siyaset Bilimi profesörü Le Cour Grandmaison, Fransa'da İslam ve Müslümanların hedefe konulması ve ötekileştirilmesine ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Le Cour Grandmaison, Fransa'da 19. yüzyılın sonundan bugüne İslam'a dair kaleme alınan metinler arasında devamlılık olduğunu söyledi.

Ülkesinin sömürgecilik yıllarındaki İslam karşıtı tezlerin benzeri türevlerinin bugün devam ettirilmeye çalışıldığına işaret eden Le Cour Grandmaison, "Günümüzdeki ulusal ve uluslararası sorunlarla birlikle İslam’ın (Fransa) Cumhuriyet, laiklik, kadın-erkek eşitliği gibi ilkeler için bir tehdit oluşturduğu tezi, yeniden canlandırılmaya çalışılıyor." ifadesini kullandı.

Le Cour Grandmaison, özellikle Fransız elit ve siyasiler ile medyadaki bazı figürlerin "Fransa'nın ve laikliğin tehlikede olduğu izlenimi vererek" İslamofobik tutumlarını normal ve haklı gösterme çabasında olduklarını belirtti.

"Dehşet veren bir siyasi evrilme sürecine tanık oluyoruz"

Fransız medyasının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gibi küresel bir sorunla eşdeğer ölçüde İslam karşıtlığına yer verdiğine dikkati çeken Le Cour Grandmaison, şöyle devam etti:

"Sözde 'ayrılıkçı' tartışması, İslam'ın bugün Fransız Cumhuriyeti için büyük bir tehdit oluşturduğunu düşünen sağ ve aşırı sağdan belli isimlere istediğini söyleyebilme imkanı sunuyor. Müslümanların dinine yönelik söylemin radikalleşmesiyle birlikte dehşet veren bir siyasi evrilme sürecine tanık oluyoruz. Özellikle belirli medya organlarında bu söylem gittikçe radikalleşiyor. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin çıkıp Müslümanları damgalayıcı sözler söylerse, (İslamofobik) gazeteciler de daha fazlasını söyleme hakkını kendilerinde görür."

Le Cour Grand Maison, Fransa yönetimi ve ana akım medyanın, İslam ve Müslümanlarla ilgili meseleleri işin uzmanlarına danışarak tartışmak yerine üstenci adımlarla şekillendirme gayretine girdiği değerlendirmesinde bulundu.

Paris yönetiminin, dini ve siyasi çeşitliliklerini göz ardı ederek Müslümanları homojen bir topluluk olarak lanse etmek isteğine dikkati çeken Le Cour Grandmaison, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "ayrılıkçı" isnadının Müslümanların daha fazla damgalanmasına ve ötekileştirilmesine yol açtığını vurguladı.

Le Cour Grandmaison, "Ayrımcılığa uğrayan toplulukların karşılaştıkları engellerin kendi dini ve kültürel alışkanlıklarından kaynaklandığı, uygulanan kurumsal ve sistemik ayrımcılıkla bağlantılı olmadığını ileri sürmek ırkçı veya İslamofobiklerin sıkça kullandığı klasik bir yöntemdir." diye konuştu.

"Fransa'daki Müslümanlara karşı önyargılı tutumlar giderek yaygınlaşabilir"

Mevcut hükümetin Müslümanları tehdit olarak görerek bu bağlamda yasal düzenlemelere gitmesinin çelişki oluşturmadığını belirten Le Cour Grandmaison, "Fransa'nın sömürge geçmişi kavranmadan, yönetimin bugün takındığı İslamofobik tutum anlaşılmaz." dedi.

Le Cour Grandmaison, Fransa'nın siyasi ve askeri olarak kaybettiği Cezayir Savaşı'nın bıraktığı travmanın bazı kesimlerde İslam karşıtlığını körüklediğini, bunun bugün bitmek bilmeyen akademik tartışmalara ve polemiklere yol açtığını dile getirdi.

Müslümanların hedefe konulması nedeniyle Fransa'daki Müslümanlara karşı önyargılı tutumların giderek yaygınlaşabileceği uyarısında bulunan Le Cour Grandmaison, Müslümanların Fransa topraklarında bölücülük yapmak ve Cumhuriyet ilkelerini sorgulamak ithamına maruz bırakılabileceğine işaret etti.

"Marine le Pen'i İslam'a karşı yumuşak olmakla suçlamıştı"

Le Cour Grandmaison, Macron'un sağ ve aşırı sağcı seçmeni elinde tutmak için İçişleri Bakanı Gerald Darmanin gibi isimleri öne süreceğini söyledi.

Aşırı sağcı partinin başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in aldığı yüksek oylarla Cumhurbaşkanı Macron için önemli bir tehdit oluşturduğuna dikkati çeken Le Cour Grandmaison, "Darmanin, söz konusu tehdidi kısmen savuşturmaktan sorumlu. Hatırlarsanız, televizyondaki bir düellodan Marine le Pen'i İslam'a karşı yumuşak olmakla suçlamıştı."

İnsan Hakları Danışma Komisyonu'nun temel hak ve özgürlüklere aykırı bulduğu ve İslamofobik olduğuna uluslararası toplumun hemfikir olduğu "ayrılıkçı" yasa tasarısının Macron'un seçim kartı olduğunun altını çizen Le Cour Grandmaison, tasarının Meclisten geçerek yasalaşacağından şüphe duymadığını kaydetti.