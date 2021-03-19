Fransız ordusunda Neo-Nazi sayısı artıyor

Fransız medyasından Mediapart tarafından aylar süren araştırmalar sonucu onlarca Fransız askerin Neo-Nazi ideolojisine sempati duyduğu ve bu sempatiyi açık bir şekilde sergilemekten çekinmediği ortaya çıktı.

Araştırma kapsamında Neo-Nazi ideolojisine sempati duyan ve bunu açıkça gösteren en az 50 asker tespit edildi. Bu askerlerin “görüşlerini evlerinde, kışlalarında ve askeri operasyonlar sırasında göstermekten çekinmediği” belirtildi. Askerlerin birbirlerine Nazi selamı verirken görüntülendiği ifade edildi.

Askerler, Neo-Nazi sempatilerini gösteren fotoğrafları ve videoları herkese açık şekilde sosyal medyada paylaşıyor. Mediapart, askerlerin sosyal medya hesaplarını da ortaya çıkardı.

Mediapart tarafından ortaya çıkarılan görüntülerde Guyana’da görev yapan bir Fransız askerinin dört siyahi çocuğa zorla Nazi selamı verdirdiği ve Nazi sloganı olan “Sieg Heil” dedirttiği görülüyor.

Afrika’daki Sahel bölgesinde “Operasyon Barkhane” harekatına katılan bir askerin ise yine siyahi bir çocuğa zorla şınav çektirdiği, hakaret ettiği ve “Fransız yiyecekleri bedavaya mı veriliyor sanıyorsun” dediği görülüyor.

Araştırmaya dair açıklamalarda bulunan Fransa Savunma Bakanlığı yetkilileri, “Mediapart araştırması sonucu ortaya çıkan endişeler çok ciddi” ifadelerini kullandı, ancak uzmanlara göre Fransız ordusu bu tür vakaları “izole vakalar” olarak değerlendiriyor ve bu yüzden ciddiye almıyor.

Araştırmayı yapan gazeteciler, Fransız ordusunun en az 14 alayında ve çok sayıda taburunda Neo-Nazi unsurlarının bulunduğunu ve ortaya çıkan sayıların buzdağının sadece görünen kısmı olabileceğini dile getirdi.

Geçtiğimiz sene yapılan benzer bir araştırma, yine çok sayıda Fransız askerinin Neo-Nazi ideolojisine sempati duyduğunu ortaya çıkarmıştı.