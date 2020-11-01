Fransız Neo-Naziler Karabağ’da Ermeni saflarında

Fransa’dan gelen bazı Fransız Neo-Nazilerin işgal altındaki Karabağ’da Ermenistan saflarında gönüllü birlikler kurduğu ortaya çıktı.

Ermenistan, Karabağ’daki işgali sürdürmek için yabancı savaşçıları kullanmaya devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak başta Fransa’dan olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinden Neo-Nazi gruplarına üye kişilerin Karabağ’a geldiği ortaya çıktı.

Bu kişilerden biri, Fransa’da Neo-Nazi örgütlerinde liderlik yapmış olan Marc de Cacqeray.

Fransız güvenlik birimlerinin gözetim listesinde bulunan Cacqeray, sosyal medya platformu İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımlarda yanında balistik kask ve çelik yelek olmasına rağmen 26 Ekim’de Ermenistan’a uçmayı başarabildiğini ifade etti.

Cacqeray ayrıca Karabağ cephesine hareket ettiğini ve burada diğer yabancı milisler için gönüllü bir birlik kuracağını söyledi.

MARC DE CACQERAY KİMDİR ?

Fransız Neo-Nazi Marc de Cacqeray’ın birçok aşırı sağcı yapılanma ile bağlantısı bulunuyor.

Adeta çekirdekten yetişmiş bir Neo-Nazi olan Cacqeray, yine başka aşırı sağcı yapılanmalar ile bağlantı içerisinde olan Holigan grupları ile çok sayıda organizasyona katıldı.

Öte yandan “Zouvaes Paris” isimli Neo-Nai örgütünde uzun bir süre liderlik yaptı.

Dövüş sporlarında da aktif olan Cacqeray, burdaki yeteneklerini yine “Kob of Bolougne” ve “MesOs Reims” gibi Neo-Nazi Holiganlarının düzenlediği yasadışı turnuvalarda kazandı.

Bu dönemde birçok üst düzey Neo-Nazi ile bağlantıya geçti.

Şimdi ise işgal altındaki Karabağ’da Ermenistan saflarında savaşmak üzere bölgeye gitti.

Cacqeray’ın paylaşımları, Ermenistan’ın Karabağ’a çaresizlik içerisinde dünyanın dört bir yanından milis grupları taşımaya devam ettiğini ve bu grupların tehlikeli profilini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Tüm bunlara rağmen Azerbaycan ordusu, topraklarını başarılı bir şekilde işgalden kurtarmaya devam ediyor.