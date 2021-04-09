Fransız medyası, Ankara’daki protokol olayında AB’yi suçladı

Fransız medyasından L’Opinion gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB Konseyi Başkanı Charles ve AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen arasında gerçekleşen görüşmede Von der Leyen’in ayakta kalmasıyla ilgili AB’yi suçladı ve Türkiye’nin AB içerisindeki kavgaların kurbanı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AB Konseyi Başkanı Charles ve AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen arasında Ankara’da gerçekleşen görüşmede Von der Leyen, kısa bir süre ayakta kalmış, ardından Michel ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yan yana otururken dış taraftaki koltuğa oturmak zorunda kalmıştı.

Fransız medyasından L’Opinion gazetesi, konuya dair bir makale yayınladı ve AB’yi suçladı. Von der Leyen ve Michel arasındaki çekişmeye dikkat çeken gazete, Türkiye’nin bu kavganın kurbanı olduğunu ve protokol konusunda sadece AB’den gelen istekler doğrultusunda hareket ettiğini vurguladı.

Yayınlanan makaleden öne çıkan başlıklar şu şekilde;

▪️ “Erdoğan ile görüşme sırasında yaşanan protokol hadisesi, AB Komisyon Başkanı ve Konsey Başkanı arasındaki rekabeti gösteriyor.”

▪️ “Türkler burada aktörden çok izleyici konumundaydı.”

▪️ “Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AB arasında gerilim bekleniyordu, ancak bu cephede her şey yolunda gitti.”

▪️ “Ankara’ya düşman olan ve Fransa’da etkin olan siyasi ve medya çevreleri, Türk Devlet Başkanı’nın AB Komisyonu liderine karşı sözde aşağılamasını kınamakta gecikmedi.”

▪️ “Ancak gerçekler bundan çok farklı ve AB ile yakınlaşmada çıkarı olan Türkler, Brüksel’deki küçük kavgaların kurbanı oldu.”

▪️ “AB Konseyi Başkanı Michel ve AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen aslında kavgalı.”

▪️ “AB protokolü çok açık - AB Konseyi lideri, AB Komisyonu liderinden daha öncelikli.”

▪️ “Tıpkı selefi Juncker gibi AB’nin nasıl işlediğinden haberi olmayan Von der Leyen, Brüksel’de kendini kabul ettirmeye çalışıyor.”

▪️ “Michel, Türk tarafına karşı diplomatik sağlamlık göstermek isteseydi, Von der Leyen’e de sandalye getirilene kadar ayakta kalırdı.”

▪️ “AB’nin kendi kurumları, Türk Cumhurbaşkanlığı ile bu protokolü konuştu.”

▪️ “Türkiye, AB’nin taleplerini karşıladı. Brüksel, Türkiye’nin AB’den gelen protokol talepleri doğrultusunda hareket ettiğini yalanlamadı.”

https://www.lopinion.fr/edition/international/sofagate-relations-entre-ursula-von-der-leyen-charles-michel-sont-241406