Fransız gençlerinin neredeyse yarısı 'polise güvenmiyor ve ırkçı olduklarını' düşünüyor

Fransa'da gençlerin neredeyse yarısı polise güvenmiyor, yüzde 79'u "polis şiddetinin" bir gerçek olduğunu, yüzde 48'i de "Fransız polisinin ırkçı olduğunu" düşünüyor.

20 Minutes - OpinionWay'in yayınladığı ankete göre, 18 ile 30 yaş arasındaki gençlerin yüzde 92'si polisi kontrol eden IGPN kurumunun daha etkili olması için reform edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Aynı yaş grubunun yüzde 47'si polise güvenmediğini ifade ederken, genel nüfusta bu oran yüzde 33'lere düşüyor.

Ancak ankete katılanların yüzde 45'i, "güvenlik yasasında" yer alan tartışmalı düzenlemeyi destekliyor. Özellikle gazeteciler tarafından protesto edilen bu düzenlemede, "bir polis memurunun veya bir jandarmanın operasyonda nefret uyandıran yorumlarla yol açabilecek kimlik tespitine yol açan görüntülerinin yayınlanmasının yasaklanması" öngörülüyor.

Eylemciler, bu yasa ile polislerin protestolar esnasında görüntülerin alınmasına karşı çıkacaklarını, bu durumda da polis şiddetinin giderek artacağını ileri sürüyor.

Geçtiğimiz cumartesi günü söz konusu yasaya karşı yapılan protestolarda çıkan şiddet oylarına ilişkin yaklaşık 150 gösterici gözaltına alınmıştı.