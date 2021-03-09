Fransa'nın milyonlarca euroluk tazminat endişesi

Fransa'nın, Fransız Polinezyası’nda yaptığı nükleer denemeler, milyonlarca euroluk tazminat davalarına neden olabilir. Açıklanan belgelere göre, bölgede yaşayan 100 binden fazla kişi yüksek dozda radyasyona maruz kaldı.

30 yılda 193 nükleer deneme

Fransa'nın, 1966 ile 1996 arasında Fransız Polinezyası’nda yaptığı nükleer denemeler, hem yerel halkı hem de bölgedeki Fransız askerlerini yüksek dozda radyasyona maruz bıraktı. Gerçek, nükleer denemelerle ilgili Fransız Savunma Bakanlığı’na ait 2 bin sayfalık belgenin gizliliğinin kalkmasıyla ortaya çıktı.

100 binin üzerinde insan radyasyonu maruz kaldı

Belgelerde nükleer denemelere ilişkin harita ve fotoğraflar ile bölge halkıyla yapılan röportajlar yer alıyor. Belgelere göre 100 binin üzerinde insan yüksek dozda radyasyona maruz kaldı.Halk arasında tiroid, gırtlak ve akciğer kanseri görülmeye başlandı.

Milyonlarca euroluk tazminat endişesi

Bu sonuçlar, Fransız Polinezyası’nda yaşayanların tazminat başvurusunda bulunma ihtimalini gündeme getirdi. Fransız hükümeti şimdi yaklaşık 100 bin kişinin tazminat isteyebileceği endişesini yaşıyor. Medyada yer alan haberlere göre, şimdiye kadar yalnızca 63 kişiye tazminat ödendi.

Fransa’nın sömürge döneminde, Cezayir'deki Sahra Çölü'nde yaptığı nükleer denemelerin kalıntıları da geçen hafta atmosferik olaylar sonucu ülkeye taşınmıştı.