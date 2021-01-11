Fransa'dan Trump'ın Twitter hesabının askıya alınmasına tepki

Fransa, sosyal medya platformu Twitter'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını askıya almasına tepki gösterdi.

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Europe 1 radyosunda yaptığı açıklamada, Twitter'ın Trump'ın hesabını askıya almasına ilişkin, "Bu karardan rahatsız oluyorum." dedi.

Sosyal medyada nefret ve şiddet içerikli paylaşımlarla mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Attal, ancak bir kişinin hesabının kapatılması için kriterlerin belirlenmesi gerektiğini aktardı.

Attal, nefret ve şiddete çağrı yapan paylaşımlarla ilgili düzenlemelerin yapılması gerektiğini ancak düzenleme yapmak ile bir kişiyi sosyal medyada paylaşım yapmasını engellemek arasında fark olduğunu belirterek, "Bu karar çok kolay şekilde alınmış bir karar. Donald Trump, görev süresinin sonuna geldi. Yeniden seçilmiş olsaydı, sosyal medya devleri bu kararı alır mıydı bilmiyorum." dedi.

Fransa Çevre Bakanı Barbara Pompili de Trump'ın Twitter hesabının askıya alınmasına ilişkin, "Bu normal bir tepki olamaz." yorumunu yaptı.

Sosyal medya platformlarının düzenlenmesi için demokratik sürecin olması ve bununla ilgili tartışmaların yapılması gerektiğini ifade eden Pompili, bir sosyal medya platformunun bir hesabı kapatma konusunda tek başına karar alamaması gerektiğini söyledi.

Sosyal medya platformu Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.