Fransa’dan Brezilya'ya destek

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Fransa, Brezilya demokrasisinin 3 kurumu; Ulusal Kongreyi, Devlet Başkanlığı Sarayını ve Anayasa Mahkemesini hedef alan şiddeti en sert şekilde kınıyor” ifadesi kullanıldı.

Bu saldırıların, “1 Ocak’ta göreve başlayan Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva’nın 30 Ekim’de kazandığı demokratik seçimlerin sonuçlarına yönelik kabul edilemez bir meydan okuma anlamına geldiği” değerlendirmesi yapılan açıklamada, Brezilya halkının ortaya koyduğu iradeye saygı duyulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Fransa’nın Brezilya halkı ve Devlet Başkanı Lula’ya dayanışma ve desteğini ilettiği aktarıldı.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Brezilya halkının iradesine ve demokratik kurumlarına saygı duyulması gerektiğini belirtti.

Macron, Lula’nın Fransa’nın desteğine güvenebileceği ifadesini kullandı.